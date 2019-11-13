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شكرا لقرائتكم ضغوط أهلاوية لإقناع فايلر بالتعاقد مع كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم أن الاهلي كان يستعد للتعاقد مع كهربا، إلا أن فايلر فاجئ مسئولو القلعة الحمراء ورفض التعاقد مع اللاعب بسبب كثرة مشاكله وعدم إلتزامه بتعليمات الجهاز الفني الامر الذى وضع إدارة الاهلي في موقف محج للغاية خاصة وأنها سبق وأتفقت مع اللاعب على جميع التفاصيل.
وعلم "الخليج 365" أن بعض الوسطاء وأصحاب العلاقات القوية لدى مجلس إدارة النادي الأهلي يمارسون ضغوطاً كثيرة خلال الفترة الحالية على مجلس الإدارة برئاسة محود الخطيب من أجل إقناع السويسري رينيه فايلر بإتمام صفقة كهربا.
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