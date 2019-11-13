شكرا لقرائتكم ضغوط أهلاوية لإقناع فايلر بالتعاقد مع كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إتمام التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي إلا أن هناك الضغوط الأهلاوية من جانب بعض الوسطاء مازالت تتواصل على المدرب السويسري لأقناعه بإتمام التعاقد مع اللاعب.

كهربا رحل من الزمالك الصيف الماضي وانتقل للدوري البرتغالي بالتنسيق مع إدارة الاهلي في الخطوة قبل الأخيرة لإرتداء قميص الأهلي وتم الاتفاق على وضع شرط جزائي في عقد اللاعب مع أفيس ينص على أحقيته في الرحيل لي نادً مقابل تسديد 250 ألف دولار.

ورغم أن الاهلي كان يستعد للتعاقد مع كهربا، إلا أن فايلر فاجئ مسئولو القلعة الحمراء ورفض التعاقد مع اللاعب بسبب كثرة مشاكله وعدم إلتزامه بتعليمات الجهاز الفني الامر الذى وضع إدارة الاهلي في موقف محج للغاية خاصة وأنها سبق وأتفقت مع اللاعب على جميع التفاصيل.

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وعلم "الخليج 365" أن بعض الوسطاء وأصحاب العلاقات القوية لدى مجلس إدارة النادي الأهلي يمارسون ضغوطاً كثيرة خلال الفترة الحالية على مجلس الإدارة برئاسة محود الخطيب من أجل إقناع السويسري رينيه فايلر بإتمام صفقة كهربا.

وجاء قرار فايلر ليصدم كهربا بل وإدارة الاهلي لذا تحدث بعض الوسطاء الذين لعبوا دوراً في إتمام الصفقة قبل عدة أشهر مع مسئولين في القلعة الحمراء مؤخراً لأقناع المدرب السويسري بضم اللاعب والتعهّد له بأن كهربا سيكون مُلتزماً ولن يُثير مشاكل بالفريق كما علم المدرب السويسري من البعض داخل وخارج الاهلي فرفض إتمام الصفقة.