شكرا لقرائتكم إلغاء وديتا بيراميدز وسيراميكا يربكان تحضيرات طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستبدل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، ودية سيراميكا كليوباترا بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فيما يجرى الترتيب لودية أخرى بدلا من مواجهة بيراميدز.
كان مسئولو نادى طلائع الجيش قد خاطبو نظرائهم فى النادى الأهلى لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 18 نوفمبر الجارى، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى.
ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.
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