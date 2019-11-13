شكرا لقرائتكم إلغاء وديتا بيراميدز وسيراميكا يربكان تحضيرات طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أربك إلغاء وديتي طلائع الجيش مع فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا جدول استعدادات الفريق العسكري خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب التوقف الدولي للمنتخب الأول و خوض المنتخب الأوليمبي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

واعتذر بيراميدز عن مواجهة طلائع الجيش ودياً فى المباراة المقرر لها السبت المقبل بسبب رغبة مسئوليه فى إقامة معسكر خارجى، قبل عودة مسابقة الدورى ، كما اعتذر سيراميكا كليوباترا عن لعب مباراة ودية مع الطلائع مساء الثلاثاء الماضى بسبب تغيير موعد مباراته المقبلة بالقسم الثانى .

واستبدل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، ودية سيراميكا كليوباترا بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فيما يجرى الترتيب لودية أخرى بدلا من مواجهة بيراميدز.

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كان مسئولو نادى طلائع الجيش قد خاطبو نظرائهم فى النادى الأهلى لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 18 نوفمبر الجارى، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.