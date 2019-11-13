شكرا لقرائتكم محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب اليوم بسبب إصابة الكاحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر اليوم الأربعاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، معسكر منتخب مصر المقام حاليا بملعب برج العرب بالإسكندرية ، بسبب الإصابة التى أبعدته عن مباراتى المنتخب أمام كينيا وجزر القمر.

وتقام مباراتا كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري فى الجولة الأولي و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها بالكاميرون.

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وأكد الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التى لحقت به مؤخرا.

عقد حسام البدرى اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات واللاعب والذى أكد للمدير الفنى رغبته الشديدة فى الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة، والتى تحتاج الى فترة علاج للتعافى خلال هذه المدة.

كان اللاعب قد حضر للمعسكر أمس بعد وصوله للقاهرة وشاهد التدريبات المسائية التى خاضها الفريق على ملعب برج العرب.