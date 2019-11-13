شكرا لقرائتكم محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب اليوم بسبب إصابة الكاحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام مباراتا كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري فى الجولة الأولي و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها بالكاميرون.
كان اللاعب قد حضر للمعسكر أمس بعد وصوله للقاهرة وشاهد التدريبات المسائية التى خاضها الفريق على ملعب برج العرب.
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