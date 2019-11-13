شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي إجراءات سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتقل حمدي فتحي إلى الأهلي في يناير الماضي وأصبح أحد أهم العناصر في فريق الاهلي بفضل أداؤه الجيد مع الفريق.
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