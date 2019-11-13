شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي إجراءات سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُنهي مسئولو النادي الاهلي إجراءات سفر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر إلى المانيا خلال الساعات القادمة، من أجل خضوعه للجراحة بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته بمران المنتخب.

كان طبيب المنتخب قد كشف في وقت سابق عن تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مران الفريق القومي مساء أمس الأول ، الاثنين، بعد التواء ركبته خلال مشاركته في مران المنتخب استعدادا لمباراة كينيا مساء غداً الخميس بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).

وتحتاج إصابة حمدي فتحي للغياب عن الملاعب فترة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.

وانتقل حمدي فتحي إلى الأهلي في يناير الماضي وأصبح أحد أهم العناصر في فريق الاهلي بفضل أداؤه الجيد مع الفريق.