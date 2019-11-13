شكرا لقرائتكم حسام البدري يدرس الدفع بـ"زيزو" لتعويض غياب محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في مركز الجناح الأيمن أمام كينيا غدا في المباراة التي تجمع الفريقين بتصفيات امّم افريقيا ٢٠٢١ .

يأتي تفكير حسام البدري في ظل استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من حساباته نظرا للاصابة، بجانب عدم اكتمال شفاء حسين الشحات من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية .

وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ..بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا

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وعقد حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد ابوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.

وكان اللاعب قد حضر للمعسكر بعد وصوله للقاهرة وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.