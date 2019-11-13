نقل السوبر الإسباني إلى السعودية يحقق عائدات مالية قياسية









اسماء السيد - كشفت تقارير إعلامية بأن مباريات كأس السوبر الإسباني التي ستقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ستحقق عائدات مالية قياسية في تاريخ البطولة التي ستجرى مبارياتها في شكل دورة مصغرة في الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر يناير القادم .

وكانت "السوبر الإسباني" قد أقيمت للمرة الاولى خارج البلاد في مدينة طنجة المغربية التي استضافت نسخة عام 2018 بين برشلونة و إشبيلية ، وفيها عاد الانتصار للكتالونيين بهدفين لهدف.

وبحسب ما اوردته صحيفة "ماركا" الصادرة من مدريد ، فإن "السوبر الإسباني" ستحقق عائدات تقدر بـ 50 مليون يورو بسبب زيادة عدد المباريات وحقوق البث التلفزيوني، بالإضافة إلى حقوق الرعاية.

هذا وسيحصل البطل و الوصيف على مكافأة مالية متساوية تبلغ 12 مليون يورو ، بينما سيحصل الفريقان اللذان خسرا الدور النصف النهائي على مكافأة قدرها نحو 9 ملايين يورو ، مع حصول الاتحاد الإسباني على 10 ملايين يورو ، على اعتبار ان البطولة تقام تحت إشرافه.

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ولم تكن عائدات كأس السوبر الاسباني تتجاوز سابقاً ثلاثة ملايين يورو ، رغم انها كانت تلعب بنظام الذهاب و الإياب ، حيث تعرضت لانتقادات الأندية التي تشارك فيها مثل ناديي برشلونة و ريال مدريد ، لأنها كانت تزيد من كثافة الروزنامة وضغط المباريات في الموسم.

وكان الاتحاد الإسباني قد ادخل تغييراً جذرياً على بطولة كأس السوبر لعام 2019 من خلال تغيير مكان إقامتها ونقلها إلى جدة السعودية ، بالإضافة إلى إحداث تعديلات في نظامها ، لتلعب على شكل بطولة مصغرة تشمل أربعة أندية ، تلعب خلالها ثلاث مباريات (مباراة النصف النهائي ومباراة النهائي) .

وستعرف النسخة السعودية من بطولة "السوبر" مشاركة الأقطاب الأربعة للكرة الإسبانية، العملاقان برشلونة (بصفته بطل الدوري) و ريال مدريد واتلتيكو مدريد (وصيفا البطل) و فالنسيا (بصفته بطل الكأس) ، مع الإشارة الى أن مشاركة ريال مدريد جاءت لكونه احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، في وقت خسر برشلونة نهائي كأس الملك.

وقد تم تحديد مباريات البطولة بإقامة الدور النصف النهائي الأول يوم الاربعاء في الثامن من شهر يناير القادم ، بينما نصف النهائي الآخر سيقام يوم الخميس ، اما المباراة النهائية فسوف تلعب يوم الأحد الثاني عشر من شهر يناير ، مع الإشارة الى أن الاتحاد الإسباني اختار هذا التاريخ لإقامة البطولة لكونها تتزامن مع فترة فراغ في الروزنامة ، على اعتبار ان الأندية المشاركة ستكون في إجازة شتوية ومعفية من خوض مباريات الدور الأول من مسابقة كأس الملك.

بشار الى أن القرعة أسفرت عن مواجهة بين برشلونة واتلتيكو مدريد في النصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.

