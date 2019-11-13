شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتذارات تربك جدول إعداد الطلائع خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب اعتذار فريقى بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عن إقامة مباراة ودية مع فريق طلائع الجيش فى إرباك جدول استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب التوقف الدولى للمنتخب الأول وخوض المنتخب الأولمبى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

اعتذر نادى بيراميدز عن مواجهة فريق طلائع الجيش ودياً فى المباراة التى كان مقررا لها السبت المقبل بسبب رغبة مسئوليه فى إقامة معسكر خارجى، قبل عودة مسابقة الدورى، كما اعتذر سيراميكا كليوباترا عن لعب مباراة ودية مع الطلائع مساء الثلاثاء الماضى بسبب تغيير موعد مباراته المقبلة بالقسم الثانى.

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واستبدل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، ودية سيراميكا كليوباترا بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فيما يجرى الترتيب لودية أخرى بدلا من مواجهة بيراميدز.

كان مسئولو نادى طلائع الجيش قد خاطبو نظرائهم فى النادى الأهلى لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 18 نوفمبر الجارى، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.