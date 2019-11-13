سوبر كورة.. 10 نجوم قادرين على تعويض محمد صلاح فى المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى المنتخب الوطنى من غياب نجمه الأول محمد صلاح عن المشاركة فى افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021، باعتباره من أهم اللاعبين فى صفوف الفراعنة. وأثبتت الفحوصات التى خضع لها محمد صلاح إصابته بالتواء في الكاحل وحاجته للراحة لمدة 10 أيام قبل أن يعود مجددا للمشاركة في المباريات، وهو ما يحرمه من الظهور مع المنتخب الوطني. وبالنظر إلى البدائل القادرة على تعويض غياب محمد صلاح فى المنتخب الأول نجد أن هناك أكثر من لاعب منهم من انضم لقائمة حسام البدرى لمبارتى كينيا وجزر القمر وبعضهم موجود حاليا مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام قادرين على اللعب فى مركزه، ولعل أبرز 10 لاعبين بإمكانهم تعويض غياب الفرعون المصرى: لمعرفة النجوم القادرين على تعويض محمد صلاح فى المنتخب عبر سوبر كورة اضغط هنا

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