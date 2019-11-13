شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب اليوم بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، معسكر منتخب مصر المقام ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بسبب الإصابة التى أبعدته عن مباراتى المنتخب أمام كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وأكد الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد آثار للإصابة التى لحقت به مؤخرا.

وعقد حسام البدرى اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات واللاعب والذى أكد للمدير الفنى رغبته الشديدة فى الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة، والتى تحتاج الى فترة علاج للتعافى خلال هذه المدة.

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كان اللاعب قد حضر للمعسكر أمس بعد وصوله للقاهرة وشاهد التدريبات المسائية التى خاضها الفريق على ملعب برج العرب.