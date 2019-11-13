شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات سفر حمدى فتحى إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنهى مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات الحالية إجراءات سفر حمدى فتحى لاعب وسط الفريق إلى ألمانيا للخضوع للجراحة بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة خلال مشاركته بمران المنتخب.

كان طبيب المنتخب قد كشف فى وقت سابق عن تعرض حمدى فتحى لقطع فى غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء أمس الأول الاثنين، بعد التواء ركبته خلال مشاركته فى مران المنتخب استعدادا لمباراة كينيا مساء غد الخميس بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).

وتحتاج إصابة حمدى فتحى للغياب عن الملاعب فترة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.

وانتقل حمدى فتحى إلى الأهلى فى يناير الماضى وأصبح أحد أهم العناصر فى فريق الأهلى بفضل أدائه الجيد مع الفريق.