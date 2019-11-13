شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختار صالة الطلائع لمباراة ربع نهائى السلة بسبب عقوبة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مسئولو النادى الأهلى صالة طلائع الجيش، لخوض مباراة الفريق أمام صاحب الصالة، فى منافسات ربع نهائى دورى المرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة.

ورغم أنه من المفترض أن تقام المباراة على ملعب الأهلى إلا أنه تم نقل المباراة تنفيذا لقرار اتحاد كرة السلة بنقل مباراة الأحمر على خلفية أحداث قمة كأس السلة بين الأحمر والزمالك، التى شهدت اشتباكات بين الفريقين.

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ومن المقرر أن تقام مباريات ربع نهائى دورى مرتبط السلة الأسبوع المقبل، على أن تحدد لجنة المسابقات موعد المباريات خلال الساعات المقبلة.

وتقام مباريات ربع نهائى دورى المرتبط بنظام الذهاب والعودة، وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بصالة الأهلى بينما لقاء العودة بصالة الجيش لكن بعد اختيار الأحمر صالة الفريق المنافس فبذلك تقام مباراتى الذهاب والعودة على نفس الصالة.

وكانت قمة الأهلى والزمالك فى دور الـ16 من كأس السلة شهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، وبناء عليه قرر اتحاد السلة تقويع عقوبات وإيقافات على لاعبى الفريقين، بالإضافة إلى نقل مباراة الأهلى خارج ملعبه.