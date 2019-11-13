شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مصر VS كينيا.. الفراعنة يتسلحون بالخبرة والتاريخ فى ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية بخليط من التفاؤل والقلق مباراة مصر وكينيا المقرر لها غدا الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات كان 2021 فى الكاميرون.
ورغم التفوق الرقمى والتاريخى بين المنتخبين لصالح الفراعنة إلا أن الذكريات السيئة ودروس الماضى القريب وما ألحقه المنتخب بالجماهير من خذلان فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة جعل الجماهير متخوفة من لقاء المنتخب الكينى فى ضربة البداية بالمشوار الأفريقى.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. مصر VS كينيا.. الفراعنة يتسلحون بالخبرة والتاريخ فى ضربة البداية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.