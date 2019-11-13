شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مصر VS كينيا.. الفراعنة يتسلحون بالخبرة والتاريخ فى ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية بخليط من التفاؤل والقلق مباراة مصر وكينيا المقرر لها غدا الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات كان 2021 فى الكاميرون.

ورغم التفوق الرقمى والتاريخى بين المنتخبين لصالح الفراعنة إلا أن الذكريات السيئة ودروس الماضى القريب وما ألحقه المنتخب بالجماهير من خذلان فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة جعل الجماهير متخوفة من لقاء المنتخب الكينى فى ضربة البداية بالمشوار الأفريقى.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا