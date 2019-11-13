شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد ياسر ريان أحدث مواليد منطقة الجزاء فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلى المعار إلى الجونة ونجم المنتخب الأولمبى تحت 23 سنة، خطف قلوب الجماهير المصرية فى لقاء مصر وغانا بثانى لقاءات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، عندما شارك فى الشوط الثانى من عمر اللقاء، ونجح فى تسجيل الهدف الثالث للمنتخب .

أحمد ياسر ريان لاعب يمتلك موهبة قوية بالوراثة من والده ياسر ريان نجم الأهلى السابق، خاصة أنه لاعب ذو إمكانيات قوية، وظهرت بقوة خلال مشاركته مع فريقه الجونة فى الدورى المصرى.

كما نجح أحمد ياسر ريان مسبقا خطف قلوب الأهلاوية فى ظل تألقه فى لقاء الزمالك أمام الجونة بالدورى المنقضى ونجاحه فى المساهمة فى تعادل فريقه مع الزمالك فى أول لقاءات حسم لقب الدولى للفريق الأبيض، فى اللقاء الذى تسبب فى ابتعاد الأبيض عن المنافسة على اللقب.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار لدى قناص الفراعنة الجديد فى الصور التالية:



إحتفال أحمد ياسر ريان

Advertisements



أحمد باسر ريان فى بودابيست