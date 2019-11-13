شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقترب من تعويض محمد صلاح أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فى مركز الجناح الأيمن أمام كينيا غدا فى المباراة التى تجمع الفريقين بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

ويأتى تفكير البدرى فى ظل استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى من حساباته نظرا للاصابة، بجانب عدم اكتمال شفاء حسين الشحات من الإصابة بكدمة فى العضلة الأمامية .

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وأكد الجهاز الطبى لمنتخبنا الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزى الطبية لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التى لحقت به مؤخرا.

وعقد حسام البدرى اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبو العلا واللاعب والذى أكد للمدير الفنى رغبته الشديدة فى الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة، والتى تحتاج الى فترة علاج للتعافى خلال هذه المدة.

وكان اللاعب قد حضر للمعسكر بعد وصوله للقاهرة وشاهد التدريبات المسائية التى خاضها الفريق على ملعب برج العرب.