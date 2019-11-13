شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تفتح باب التتويج أمام الفراعنة الصغار.. بعد الريمونتادا أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، ليؤكد الفراعنة الصغار أنهم يسيرون فى المسار الصحيح لحصد اللقب الأفريقى.

المنتخب المصري تأخر في النتيجة مرتين خلال اللقاء، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من اللقاء ليضمن نقاط اللقاء الثلاث للفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل إلى الدور قبل النهائى من البطولة، قبل مواجهة الكاميرون الوصيف بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة، وأخيرًا مالي بدون رصيد.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أسباب تزيد حظوظ الفراعنة للتتويج باللقب القارى..

رغم أن المنتخب الاولمبى حقق فوزاً على نظيره المالى فى الجولة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد إلا أن الروح القتالية التى ظهر بها اللاعبون فى مواجهة المنتخب الغانى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الفريق بإمكانه أن يذهب لمنصة التتويج باللقب فى النهاية، شريطة استمرار الاداء على نفس الوتيرة.

ويعد من أبرز نجوم المنتخب الأوليمبى مصطفى محمد مهاجم الزمالك والقائد رمضان صبحى وعمار حمدى لاعبا الأهلى.

Advertisements

جماهير الكرة المصرية أبدت إعجابها بأداء وروح اللاعبين فى صفوف المنتخب الاولمبى الذين تمكنوا من خطف الانظار وكسب المساندة الجماهيرية وحالة الالتفاف حول المنتخب بحثاً عن التأهل لأولمبياد طوكيو والتتويج باللقب الذى يقام فى مصر تعويضاً عن الاداء المخزى الذى ظهر به المنتخب الأول على أرضه ووسط جماهيره، حينما ودع الكان من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا فى مفاجأة صارخة، لاسيما فى ظل التاريخ الذهبى للفراعنة مع كأس الأمم الأفريقية بعد التتويج بسبعة ألقاب ذهبية.

يملك المنتخب الأوليمبى المصرى مشاركات عديدة فى دورة الألعاب الأوليمبية أعوام: (أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكى 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012)، وحقق الأوليمبى المصرى أفضل إنجاز له فى الألعاب الأوليمبية أعوام 1928 و1964، بتحقيقه المركز الرابع.

ويعود تاريخ المنتخب الأوليمبى مع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة إلى عام 2011، حيث شارك فى النسخة الأولى مع انطلاق البطولة، ثم عاد ليشارك فى النسخة الثانية عام 2015.

يملك المنتخب الأولمبى نجوم واعدة فى صفوفه أبرزهم رمضان صبحى نجم الأهلى وصاحب الأداء البطولى فى مواجهة غانا، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك وصاحب الأهداف الحاسمة، وكلها عوامل تزيد فرص تتويج الفراعنة باللقب القارى.