شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى يتحدث عن تألق مجدى مع المنتخب الأولميبى وفرصة لصادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى بالأداء الذى قدمه عبد الرحمن مجدى جناح الفريق مع المنتخب الأولمبى.

وشارك مجدى مع المنتخب الأولمبى فى الانتصار على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فضلا عن مساهمته فى الهدف الثانى الذى سجله رمضان صبحى.

وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية "عبد الرحمن مجدى لاعب موهوب وينتظره مستقبل مميز ،ويتطور مستواه بشكل سريع".

وأكمل قائلا "أتمنى مشاركة محمد صادق مع المنتخب الأولمبى من أجل استعادة مستواه المعهود باعتباره احد أفضل المواهب فى مصر بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة".

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وبسؤاله عن ودية المصرى "تجربة مفيدة للغاية وشهدت تألق اللاعبين الشباب الذين شاركو بجانب اللاعبين البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول".

ومن المقرر أن يختتم ودياته الإسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.