مصدر بالزمالك يكشف.. بوطيب بحاجة لإجراء جراحة في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بحاجة للخضوع لعملية جراحية في الركبة خلال الفترة المقبلة.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بوطيب توجه إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية، للخضوع لفحوصات طبية.

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وأوضحت الفحوصات، أن اللاعب بحاجة للخضوع لعملية جراحية ستؤدي إلى غيابه عن التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة في حال إتمامها.

وشدد المصدر على أن العملية الجراحية ليست ضرورية أو عاجلة بالنسبة للاعب، لافتًا إلى إمكانية مشاركته في المباريات بشكل طبيعي ولكنه سيكون تحميلًا زائدًا على الركبة.

ولم يشارك خالد بوطيب في تدريبات الزمالك منذ عودته من ألمانيا، كما غاب عن المباراتين الوديتين أمام المنتخب الأولمبي لجنوب أفريقيا ووادي دجلة.