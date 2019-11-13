"قلق ومخاوف وشكوك".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية إصابة صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على استبعاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، من مباراتي منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

صلاح شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي والتي انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة (3-1) في مباراة شهدت تسجيل المصري الهدف الثاني لفريقه إلا أن موقعة "الآنفيلد" شهدت سقوط المصري في الشوط الأول متأثرًا من الإصابة بالكاحل قبل أن يعود لاستكمال اللقاء.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية، عن إصابة صلاح وغيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده:

"الإصابة تعرقل صلاح"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الإصابة منعت محمد صلاح نجم ليفربول من الالتحاق بمنتخب بلاده خلال مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة صلاح في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس عقب التوقف الدولي، لافتة إلا أن اللاعب متأثرًا بإصابة في الكاحل.

"مخاوف في ليفربول"

صحيفة "ذا صن" علقّت على إصابة ثنائي الفريق محمد صلاح وأندي روبيرتسون، حيث أكدت أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشعر بالخوف على حد تعبير الصحيفة نظرًا لإصابة الثنائي.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي يعانيان من إصابة في الكاحل فصلاح تعرض لهذه الإصابة منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي في مباراة ليستر سيتي حيث حاول اللاعب المصري الشفاء من الإصابة قبل تتجدد مرة أخرى في مباراة مانشستر سيتي بعد تدخل البرازيلي فرناندينيو.

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وأكملت الصحيفة أن إصابة صلاح وروبيرتسون جعلتهما يغيبان عن المشاركة مع منتخبي مصر وأسكتلندا خلال التصفيات الأفريقية والأوروبية، حيث من المتوقع أن يستمر غيابهما عن المشاركة في المباراة الأولى لليفربول عقب التوقف الدولي وتحديدًا أمام كريستال بالاس في 23 من الشهر الجاري.

"الشكوك تحوم حول صلاح"

صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول، سلطت الضوء على إصابة محمد صلاح وزميله في الفريق أندي روبيرتسون، قائلة إن الشكوك تحوم حول الثنائي في اللحاق بمباراة كريستال بالاس.

وأضافت الصحيفة أن صلاح لا يزال من نفس الإصابة وهيّ تعرضه لضربة قوية في الكاحل خلال مباراة ليستر سيتي بالدوري الأمر الذي جعله يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضربة البرازيلي فرناندينيو جعلت صلاح يعاني من نفس الإصابة الأمر الذي جعله يسير بحذاء واقي في معسكر المنتخب المصري.

الصحيفة نوهت أن صلاح وروبيرتسون والذي يعاني من إصابة بالكاحل أيضًا أمامهما أسبوعين قبل مباراة كريستال بالاس حيث يخشى يورجن كلوب غياب الثنائي نظرًا لأنهما من الأعمدة الأساسية في الفريق.

"قلق بسبب صلاح"

نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الحالة التي يشعر بها الجهاز الفني لفريق ليفربول بسبب تجدد إصابة محمد صلاح لتصف الصحيفة الأوضاع بـ"القلق" نظرًا لظهور اللاعب المصري بحذاء واقي خلال معسكر منتخب بلاده الحالي.

وأضافت الصحيفة أن صلاح لن يلعب مباراتي كينيا وجزر القمر بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم نظرًا لعدم قدرته على المشاركة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

ونوهت الصحيفة أن الطاقم الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب ينتظر عودة صلاح من أجل الخضوع لكشوفات طبية جديدة لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في مباراة كريستال بالاس عقب نهاية التوقف الدولي.