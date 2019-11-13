رياضة | أزمة جديدة في معسكر إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في معسكر إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب الوسط فابيان ديلف خرج من تشكيلة منتخب إنجلترا، في آخر مباراتين بتصفيات بطولة أوروبا 2020، ضد الجبل الأسود وكوسوفو، بسبب الإصابة.

ووصل ديلف (29 عاما) إلى معسكر المنتخب الإنجليزي، وهو مصاب، وعاد لناديه إيفرتون بعدما تقرر أنه لن يكون جاهزا للمباراتين.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، من ست مباريات.

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وستضمن مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020، إذا فازت أو تعادلت بملعبها مع الجبل الأسود، في استاد ويمبلي بعد غد الخميس، أو إذا خسرت كوسوفو أمام جمهورية التشيك.

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على كوسوفو، في مباراته الأخيرة بالتصفيات، الأحد المقبل.

ولن يضم منتخب إنجلترا بديلا لديلف، لكن جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، الذي لن يشارك أمام الجبل الأسود بسبب الإيقاف، انضم للتشكيلة اليوم الثلاثاء.