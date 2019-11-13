رياضة | الأهلي يراقب الداهية "تراولي" لضمه في يناير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يراقب الداهية "تراولي" لضمه في يناير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي الأهلي مستوى الجامبي أبوبكر ستيف تراولي مهاجم عجمان الإماراتي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وطلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تدعيم خط هجوم القلعة الحمراء بمهاجم يجيد التسجيل من أنصاف الفرص لعدم قناعته الكاملة بالمهاجمين الحاليين وهم وليد أزارو وصلاح محسن ومروان ومحسن.

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الجامبي أبوبكر ستيف تراولى هو مهاجم دولى يبلغ عمره 24 سنة وخاض تجربة احترافية في نادى الشباب السعودي وفريق في بى الانسين الدنماركي ويمتاز بالقوة البدنية والقدرة على تسجيل الأهداف.