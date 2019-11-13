رياضة | ريال مدريد يدرس معاقبة جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدرس معاقبة جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن التصرفات التي يعتبرها عدد من مسئولي ريال مدريد من نجمه الويلزي جاريث بيل غير مقبولة على الإطلاق وأن النادي يدرس معاقبته.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ذلك القرار جاء بعد أن تعمد بيل التدريب منفردا رافضا التدريبات الجماعية مع زملائه الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الخلافات أصبحت على أشدها بين الطرفين بعد عملية استدعائه للعب مع منتخب ويلز في تصفيات يورو 2020 وتصريحات زين الدين زيدان بأنه ليس مصاباً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع وصول العقوبة التي من المحتمل أن يفرضها ريال مدريد على بيل خصم قد يصل إلى سبعة بالمئة من راتبه الشهري ولكن إذا تم اعتبار العقوبة خطيرة للغاية سيتم خصم 10 بالمئة من راتبه الشهري.

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وذكرت تقارير صحفية بريطانية مطلع الشهر الجاري أن مانشستر سيتي رد على ريال مدريد الذي طالب بضم نجم السيتزينز الإنجليزي رحيم سترلينج.

وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ذكرت أن ريال مدريد عرض على إدارة السيتيزنز الاستغناء عن نجمه الويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى منحه مبلغ 70 مليون إسترليني مقابل الفوز بخدمات سترلينج.

وأفاد موقع مانشستر إيفننج نيوز البريطاني بأن مانشستر سيتي ليست لديه أي نية في عقد تلك الصفقة التبادلية مع ريال مدريد.

وأوضح الموقع البريطاني أن النجم الإنجليزي مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023 كما أن قيمته التسويقية زادت في الفترة الأخيرة بسبب آدائه المميز مع الفريق.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ستيرلنج لم يخف رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي في مرحلة ما من مشواره الاحترافية ولكنه مستقر الآن في مانشستر سيتي ولا يفكر في الرحيل.