رياضة | نيمار يستمر في التفكير ببرشلونة

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لازال حلم العودة إلى نادي برشلونة الإسباني يراوض البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار أخبر المقربين منه أنه لازال لديه الرغبة في العودة إلى نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار لم يفقد الأمل حتى الآن في عودته إلى نادي برشلونة مرة أخرى والرحيل عن باريس سان جيرمان.

نيمار يتواجد في برشلونة

وتواجد نيمار في مدينة برشلونة يوم السبت الماضي ليخضع لبعض الفحوصات الطبية بسبب إصابته الأخيرة التي كان قد تعرض لها.

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وربطت بعض الصحف تواجد نيمار في مدينة برشلونة يوم السبت الماضي بعودة المفاوضات مع النادي وإقتراب عودته من جديد.

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

وذكرت الصحيفة أن عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان لازال يتبقى فيه موسمين بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2022 ولكنه لم يظهر أي رغبة في تجديد عقده مع الفريق.

يذكر أن نادي برشلونة كان قريب من التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن طلبات باريس سان جيرمان المبالغ فيها عطلت الصفقة.

مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد سارك نيمار دا سيلفا في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.