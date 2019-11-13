رياضة | إجتماع سري في يوفنتوس بسبب أزمة رونالدو وساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجتماع سري في يوفنتوس بسبب أزمة رونالدو وساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أخر مستجدات إدارة يوفنتوس الإيطالى، مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين اللاعب البرتغالي ومدربه ماوريسيو ساري، خلال لقاء ميلان الإيطالى الأخير بالكالتشيو.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه :" أن إدارة يوفنتوس تبحث الأزمة الأخيرة للاعب مع مدربه، ماوريسيو ساري وتريد أن تحل الأزمة دون أى خسائر او رحيل للاعب عن اليوفي".

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وأشارت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس لم تعاقب رونالدو، بعد إعتراضه علي تبديله خلال مباراة يوفنتوس وميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي ".

وأوضحت الصحيفه الإيطاليه، أنه سيتم استدعاء رونالدو إلى اجتماع غير رسمي مع بافل نيدفيد نائب الرئيس، وفابيو باراتيتسي المدير الرياضي، وستحاول إدارة السيدة العجوز إقناع كريستيانو بالاعتذار لزملائه، مع التوضيح له أن هذه النوعية من التصرفات لا تخدم الفريق خلال الفترة القادمة ".

ويذكر أن يوفنتوس فاز بلقاء ميلان بهدف دون رد سجله باولو ديبالا بديل رونالدو في اللقاء في الدقيقة 77، وتصدر جدول الدوري الإيطالي متفوقا علي إنتر ميلان.