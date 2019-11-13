رياضة | عاجل.. برشلونة يكشف عن موعد رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يكشف عن موعد رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، من الاستمرار مع الفريق من عدمه عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن عقد اللاعب يتيح له الرحيل عن قلعة "كامب نو" في نهاية الموسم الجاري 2019 - 2020.

ووجه "بارتوميو" رسالة إطمئنان لجماهير برشلونة بخصوص استمرار ليونيل ميسي مع الفريق، مؤكدًا أن البرغوث الأرجنتيني لن يرحل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي كما تردد، ولكنه سوف يستمر 5 أعوام قادمة ضمن صفوف الفريق، وسيختتم مشواره الكروي داخل الكامب نو.

وأكد رئيس برشلونة أن ليونيل ميسي لا يفكر في الرحيل عن النادي الكتالوني في الفترة القادمة.

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وأوضح جوسيب بارتوميو أن إدارة النادي الكتالوني تسعي لتجديد عقد ليونيل ميسي لأجل غير مسمي لضمان استمراره مع برشلونة عدة سنوات قادمة، مؤكدًا أنه يملك حق تقرير مصيره مع الفريق، ويملك الحق في تحديد موعد اعتزاله.

وأضاف: " ميسي سوف يستمر مع برشلونة عدة سنوات قد تصل إلي 5 سنوات قادمة، كما أنه أعلن في وقت سابق أنه يرغب في اعتزال كرة القدم داخل النادي الكتالوني"، مؤكدًا أنه لاعب قوي وطموح.

الجدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي ينتهي في عام 2021، ولكن هناك بند يتيح للاعب الأرجنتيني الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي 2019 - 2020، وهناك محاولات مكثفة من بعض الأندية لتقديم إغراءات للاعب لاقناعه بالرحيل عن برشلونة.