رياضة | الهلال السعودي يوفر طائرة خاصة للفريق قبل إياب نهائي أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يوفر طائرة خاصة للفريق قبل إياب نهائي أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم، للسفر إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني، في إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

كما استقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، على السفر لليابان يوم الأحد المقبل وقبل أسبوع من موعد المباراة، للتعود على أجواء طوكيو والاعتياد على تغير الساعة البيولوجية، لفرق التوقيت بين البلدين.

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على جانب آخر يستعيد الفريق، لاعبيه الدوليين يوم الخميس المقبل، عقب المشاركة مع المنتخب السعودي، أمام المنتخب الأوزوبكستاني، بالتصفيات الإزدواجية والمؤهلة لبطولتي كأس العالم بقطر 2022 والأمم الآسيوية بالصين 2023.

وكان الهلال حقق فوزا على أوراوا الياباني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الملك آل سعود بالرياض، في ذهاب الدور النهائي للبطولة.

ويحل الهلال ضيفا على أوراوا الياباني في طوكيو، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، يوم السبت 23 من الشهر الجاري.