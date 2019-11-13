رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة مباريات نيجيريا ضد بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة مباريات نيجيريا ضد بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 13 - 11 - 2019، ويأتي على رأسها قمة نيجيريا ضد بنين، والسنغال ضد الكاميرون في تصفيات أمم أفريقيا، وطبرجل ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الأولى"

أفريقيا الوسطى x بوروندي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و2:00 مساءًا بتوقيت تونس، و1:00 بتوقيت جرينتش.

مالاوي x جنوب السودان، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و2:00 مساءًا بتوقيت تونس، و1:00 بتوقيت جرينتش.

ناميبيا x تشاد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

غينيا بيساو x إيسواتيني، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءًا بتوقيت تونس، و4:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الكاميرون x كاب دي فيردي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءًا بتوقيت تونس، و4:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

نيجيريا x بنين، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءًا بتوقيت تونس، و4:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

Advertisements

سيراليون x ليسوتو، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءًا بتوقيت تونس، و4:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

بوركينا فاسو x أوغندا، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

السودان x ساو تومي وبرينسيبي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

السنغال x الكونغو، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

أنجولا x جامبيا، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

طبرجل x الشباب، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

مولودية الجزائر x شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام 7:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:45 مساءًا بتوقيت تونس، و5:45 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 2.