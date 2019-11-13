رياضة | ودية الأرجنتين وأوروجواي في إسرائيل تقترب من الإلغاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ودية الأرجنتين وأوروجواي في إسرائيل تقترب من الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن مباراة كرة القدم الودية التي من المقرر أن تجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الأوروجوياني في تل أبيب قد يتم إلغاؤها.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية فإن المباراة قد يتم نقلها من تل أبيب في ضوء التوتر الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب نيو بلومفيلد في تل أبيب لكن المباراة قد تكون في طريقها للإلغاء.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى نحو سبعة جراء سلسلة هجمات جوية تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ورد على هذه الانتهاكات اطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 100 قذيفة صاروخية من قطاع غزة ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة وأضرار مادية.