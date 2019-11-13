رياضة | عاجل.. الكشف عن مطالب دورتموند للموافقة على رحيل موهبته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مطالب دورتموند للموافقة على رحيل موهبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن مطالبه للموافقة، على رحيل نجم وموهبة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يستهدف موهبة بوروسيا دورتموند

وأكدت موقع "أوك دياريو" الإسباني أن نادي ريال مدريد يستهدف، التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند في الصيف القادم.

مطالب بوروسيا دورتموند للموافقة على رحيل سانشو

وكشف الموقع أن نادي بوروسيا دورتموند، يرغب في الحصول على مبلغ 150 مليون يورو للموافقة على رحيل سانشو في انتقالات الصيف القادمة.

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منافسة بين كبار أوروبا على ضم سانشو

وليس ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي يستهدف ،التعاقد مع سانشو في الصيف القادم بل يوجد العديد من الأندية الأخرى أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة.

مبلغ ضخم من مانشستر يونايتد لضم سانشو

كما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد رصد مبلغ مالي ضخم، يصل إلى 120 مليون يورو لضم سانشو في الانتقالات الصيفية القادمة.

مشاركات سانشو مع نادي بوروسيا دورتموند هذا الموسم

وقد شارك جادون سانشو في 16 مباراة حتى الآن، مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.