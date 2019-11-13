رياضة | رونالدو يستقبل قرار ساري بكلمات ساخطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يستقبل قرار ساري بكلمات ساخطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الحديث متواصل داخل إيطاليا من وسائل الإعلام الإيطالية حول الأزمة التي نشبت خلال مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد ضيفه ميلان في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، والتي إنتهت بفوز اليوفي بهدف النجم باولو ديبالا.

وكان المدير الفني للفريق "ماوريسيو ساري" قد إتخذ قراراً بمغادرة رونالدو لأرضية الميدان في الدقيقة 55، وهو ما أثار غضب الدون الذي ظهر ساخطاً عقب قررا ساري أثناء خروجه من ملعب المباراة.

كلمات رونالدو

ولم تكن ملامح وجه رونالدو المتجهمة هي رد الفعل الوحيد على قرار ساري، حيث أشارت تقارير صحفية إيطالية أن الدون تفوه بكلمة "اللعنة" أثناء مغادرته ملعب أليانز.

Advertisements

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن رونالدو كرر الكلمة عدة مرات، حيث لم تلتقطها كاميرات المباراة، كما غادر رونالدو الملعب تماماً قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

دفاع ساري

وخرج ساري ليدافع عن رونالدو أمام وسائل الإعلام المختلفة، حيث برر ذلك بأن الدون لم يكن جيداً خلال المباراة بسبب شعوره بعض الآلام نتيجة كدمة قد تعرض لها في وقت سابق.

ورغم دفاع ساري، إلا أن التقارير تشير إلا أنه ثمة توتر في العلاقة بين ساري ورونالدو، الأمر الذي ستكشفه الأيام القادمة عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها رونالدو مباراتي ليتوانيا ولوكسمبورج مع منتخب بلاده البرتغال.

وللمرة الأولى منذ إلتحاقه بالفريق في عام 2018 قادماً من ريال مدريد، يغادر رونالدو الملعب في الدقيقة 55 ويتم إستبداله خلال مبارتين متتاليتين.