رياضة | منتخب إنلجترا يصدم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب إنلجترا يصدم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المدير الفنى لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت إستبعاد لاعب الوسط الهجومى للمنتخب ولاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج، من معسكر المنتخب الإنجليزى المقام خاليا والذى يستعد لمواجهة الجبل الأسود يوم الخميس القادم في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وكان رحيم ستيرلينج قد إفتعل ازمة وصلت لمشادة كبيرة مع زميله في المنتخب ولاعب ليفربول الإنجليزي جو جوميز، زصلت لتواجد عدد كبير من لاعبي المنتخب للتوسط لحل الأزمة التى وصلت لتشابك بالأيدي خاصة من ستيرلينج لذلك قرر ساوثجيت المدير الفتى لمنتخب إنجلترا إستبعاد اللاعب.

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وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" ما حدث خلال تجنع اللاعبين داخل المعسكر وأدي للإشتباك بين ستيرلينج وجوميز، وقالت الشبكة في البداية دخل ستيرلينج المطعم فوجد عدد من اللاعبين من بينهم جوميز يضحكون هب للاعب ليفربول ليقول له " هل تعتقد إنك رجل كبير الأن" ولكن قوبل ذلك بالضحك المتواصل أيضا باللاعبين قبل أن تطور ستيرلينج وذهب نحو جوميز وحاول جذبه من رقبته، ورد مدافع ليفربول على الأمر بشكل غاضب، قبل أن يتدخل نجوم المنتخب للفصل بين اللاعبين.

وأشارت الشبكة أن قائد منتخب إنجلترا جوردان هندرسون ولاعب ليفربول الإنجليزي جمع الثنائي وقام ستيرلينج بالإعتذار لجوميز عن ما فعله.

يذكر أن مانشستر سيتى الإنجليزي خسر أمام ليفربول خلال الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي بنتيجة كبيرة 3-1 في اللقاء الذى أقيم علي ملعب أنفيلد وسجل ثلاثيه ليفربول فابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني بينما سجل هدف السيتي بيرناردو سيلفا.