رياضة | 3 حلول أمام فايلر لتعويض غياب حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 حلول أمام فايلر لتعويض غياب حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق في حيرة كبيرة بعد إصابة نجم الفريق ولاعب الوسط حمدي فتحي أمس مع المنتخب الوطنى الأول، خلال معسكره المقام ببرج العرب بالأسكندرية إستعدادا لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بمواحهة منتخبي كينيا يوم الخميس بالأسكندرية وجزر القمر يوم الأثنين خارج الأرض.

وتعرض حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية فى مران المنتخب الأول، بقطع في غضروف الركبه، بعدما إصطحبه الدكتور محمد أبو العلا. بيب الفريق من أجل بعض الفحوصات.

فايلر يبحث عن بديل لحمدي فتحي

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ويبحث رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن بديل للاعب الوسط المتألق حمدي فتحى، يأتى التفكير الأول هو تجهيز كريم نيدفيذ لاغب الفريق المصاب أيضا ولكنه إقترب من العودة للملاعب للعب مكان حمدى بجانب عمرو السوليه.

بينما يوجد حل أخر وهو تصعيد لاعب فريق الشباب اللافت للأنظار، العربي بدر مواليد 1999 للعب في صفوف الأهلي مكان حمدي فتحى لتعويض غيابه الفترة القادمة.

والحل الثالث هو تجهيز اللاعب المالي اليو ديانج لاعب الاهلي للعب في وسط الملعب بدلا من حمدي فتحي.

وكان حمدى فتحى قد تألق خلال الفترة الماضية في صفوف النادى الأهلي مما جعله احد العناصر الأساسيه في المنتخب الوطنى وحاض مباراتى بوتسوانا وليبيريا الوديتين وسجل هدفين ليثبت أقدامه.