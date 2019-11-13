الامارات | بالصور.. محمد صلاح في تدريب منتخب مصر “غير قادر”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد صلاح في تدريب منتخب مصر “غير قادر” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر عدم قدرة اللاعب على التواجد في مباراتي المنتخب المصري أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكان محمد صلاح، قد تعرض لإصابة قوية في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي في لدقيقة الـ88، بعد تدخل اللاعب حمزة شودوري على قدم صلاح اليسرى وخرج صلاح من المباراة ولكنه عاد للظهور مع فريقه أمام جنك في دوري أبطال أوروبا وأيضاً أمام مان سيتي في قمة الدوري الإنجليزي وأحرز هدف لفريق في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1

وأظهرت صور اللاعب في التدريب عدم قدرته على اللاعب حيث قام بوضع قدمه في واقي القدم ولكنه حرص على الوقوف قبل بداية التدريب مع أعضاء المنتخب وأستقر على دكة البدلاء مع محمد بركات لمشاهدة التدريب.

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