شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطمئن على حالة شوشة بعد إصابته بارتجاج في المخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المصرى جاء ضمن الأندية صاحبة التصنيف الأول بصحبة أندية هورويا الغينى وانييمبا النيجيرى ونهضة بركان المغربى، فيما جاءت أندية حسنية أغادير المغربى وزاناكو الزامبى واينوجو رينجرز النيجيري وجوليبا المالي ضمن التصنيف الثانى، بينما جاءت باقي الأندية الستة عشر في التصنيف الثالث.
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