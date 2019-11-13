شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطمئن على حالة شوشة بعد إصابته بارتجاج في المخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال على لاعبه أحمد شوشة بعد اصابته بإرتجاج فى المخ فى ودية الاسماعيلى التى أقيمت أمس على ستاد الاسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد .

كان شوشة قد تعرض للإصابة إثر الاصطدام بزميله أحمد عبد الفتاح حارس المصرى البورسعيدى ليتم نقل اللاعب للمستشفى بسيارة الاسعاف.

وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية قد أسفرت عن وقوع ممثلي مصر، المصري وبيراميدز، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت نواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

المصرى جاء ضمن الأندية صاحبة التصنيف الأول بصحبة أندية هورويا الغينى وانييمبا النيجيرى ونهضة بركان المغربى، فيما جاءت أندية حسنية أغادير المغربى وزاناكو الزامبى واينوجو رينجرز النيجيري وجوليبا المالي ضمن التصنيف الثانى، بينما جاءت باقي الأندية الستة عشر في التصنيف الثالث.