شكرا لقرائتكم اليوم.. الدور ربع النهائي لبطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلعب اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وكان أربعة لاعبين مصريين قد نجحوا في حجز مقاعدهم بهذا الدور من أصل 14 مصريا شاركوا في البطولة بعد انسحاب علي فرج المصنف الأول عالميا وحامل اللقب عن الموسم الماضي لظروف أسرية وانسحاب كريم الحمامي للإصابة.

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وتشهد مواجهات هذا الدور الكثير من الإثارة والمتعة حيث يلتقي الشقيقان محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا ومروان الشوربجي المصنف العاشر في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين من أجل حجز تأشيرة التأهل لنصف النهائي.

كان الشقيقان قد تواجها من قبل في الموسم الجاري مرتين ببطولتي سان فرانسيسكو والصين المفتوحة وبالتحديد في الدور نصف النهائي ليفوز محمد الشوربجي على شقيقه الأصغر ويتوج بكلا اللقبين.

فيما يواجه طارق المؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا منافسه البيروفي دييجو إلياس المصنف السابع في مباراة قوية، كما يلتقي الألماني سيمون روزنر المصنف السادس مع الانجليزي جيمس ويلستروب، وأخيرا يدخل المصري زاهد سالم المصنف رقم 16 عالميا في مواجهة صعبة عندما يلتقي بالنيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا.