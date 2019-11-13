شكرا لقرائتكم اليوم.. الدور ربع النهائي لبطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أربعة لاعبين مصريين قد نجحوا في حجز مقاعدهم بهذا الدور من أصل 14 مصريا شاركوا في البطولة بعد انسحاب علي فرج المصنف الأول عالميا وحامل اللقب عن الموسم الماضي لظروف أسرية وانسحاب كريم الحمامي للإصابة.
كان الشقيقان قد تواجها من قبل في الموسم الجاري مرتين ببطولتي سان فرانسيسكو والصين المفتوحة وبالتحديد في الدور نصف النهائي ليفوز محمد الشوربجي على شقيقه الأصغر ويتوج بكلا اللقبين.
فيما يواجه طارق المؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا منافسه البيروفي دييجو إلياس المصنف السابع في مباراة قوية، كما يلتقي الألماني سيمون روزنر المصنف السادس مع الانجليزي جيمس ويلستروب، وأخيرا يدخل المصري زاهد سالم المصنف رقم 16 عالميا في مواجهة صعبة عندما يلتقي بالنيوزلاندي المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا.
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