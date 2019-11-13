شكرا لقرائتكم فايلر يجدد طلبه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الميركاتو الشتوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلبه من إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الميركاتو الشتوى القادم، لتدعيم خط هجوم الفريق بشكل أفضل، خاصة وأن الفريق مُقبل على عدد من المنافسات القوية سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويضطر الأهلي للاستغناء عن واحد من الخمس لاعبين الأجانب المقيدين في القائمة الحمراء لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي، في الوقت الذي يرى فايلر أن الأنجولي جيرالدو هو الاقرب للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو القادم، خاصة بعد خروجه من حسابات الخواجة بشكل كامل حتى الآن واستبعاده من قائمة معظم المباريات هذا الموسم.

وأرتبط أسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلقى أي عروض جيدة سواء على المستوى الأدبي أو المادي، لتقرر إدارة الأهلى الإبقاء على اللاعب وتأجيل بيعه، وتم فى وقتها أيضاً ارجاء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد رغم عقد أكثر من اتفاق مبدئي من عدد من المهاجمين الأفارقة.