شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد نهاية فترة الإعارة مباشرة ورفض أية عروض لتمديد استعارته من النادى السكندرى بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الأولمبى خلال الفترة الجارية، خاصة فى المباراة الأخيرة أمام غانا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتى نجح فيها المنتخب الوطنى بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتى أدت إلى ضمان المنتخب التأهل لدور نصف النهائى من منافسات البطولة الأفريقية بعد الفوز فى الافتتاح على مالى بهدف نظيف ثم الفوز الأخير على غانا.

ويرغب مسئولو الزمالك فى استغلال فتوح على الجانب الفنى فى الموسم القادم مثلما حدث فى تجربة مصطفى محمد عندما تمت إعارته لاكتساب الخبرات ثم تم إعادته لصفوف الأبيض هذا الموسم، ليشارك بشكل أساسى مع الفريق هذا الموسم وأصبح أحد العناصر الواعدة فى الكرة المصرية بعد تألقه بقوة أيضا مع المنتخب الأولمبى، لذا سيجرى مسئولو الأبيض اتصالات بفتوح خلال الفترة الجارية لتحفيزه على مواصلة الأداء المميز هذا الموسم، والتركيز الشديد سواء مع المنتخب أو الفريق السكندرى من أجل العودة مجددا لصفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، مع الاكتفاء بفترة الإعارة لنهاية الموسم الجارى، خاصة أن الفريق الأبيض فى الوقت الحالى لا يحتاج إلى ظهير أيسر فى ظل الاعتماد على عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى، وحال احتراف جمعة أو عدم تقديم عبد الشافى المستوى المأمول منه هذا الموسم سيكون فتوح خير بديل لأحدهما بالموسم الجديد فى الفريق الأبيض.