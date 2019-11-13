شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يقرر تغيير ملعب "النجيل الصناعى" لمباراة مصر وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره من خلاله بتغيير ملعب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وتضمن الخطاب نقل المباراة من ملعب مالوزينى المغطى بالنجيل الصناعى، إلى ملعب آخر مغطى بالعشب الطبيعى، وهو ما تسبب فى حالة من الارتياح داخل جهاز المنتخب الذى كان يخشى اللعب على النجيل الصناعى، خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات.

يذكر أن منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى سيلتقى غدا الخميس نظيره الكينى فى افتتاح تصفيات أمم أفريقيا.