شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يشيد بأداء نجم الإسماعيلي مع المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى بالأداء الذى قدمه عبد الرحمن مجدى جناح الفريق مع المنتخب الأولمبى.

وشارك مجدى مع المنتخب الأولمبى فى الانتصار على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فضلا عن مساهمته فى الهدف الثانى الذى سجله رمضان صبحي .

وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية :”عبدالرحمن مجدى لاعب موهوب وينتظره مستقبل مميز ،ويتطور مستواه بشكل سريع”.

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وأكمل قائلا :”محمد صادق أتمنى مشاركته مع المنتخب الأولمبى من أجل استعادة مستواه المعهود باعتباره احد أفضل المواهب فى مصر بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة”.

وبسؤاله عن ودية المصرى :”تجربة مفيدة للغاية وشهدت تألق اللاعبين الشباب الذين شاركو بجانب اللاعبين البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول”.

ومن المقرر أن يختتم ودياته الإسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.