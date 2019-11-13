شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يشيد بأداء نجم الإسماعيلي مع المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية :”عبدالرحمن مجدى لاعب موهوب وينتظره مستقبل مميز ،ويتطور مستواه بشكل سريع”.
وأكمل قائلا :”محمد صادق أتمنى مشاركته مع المنتخب الأولمبى من أجل استعادة مستواه المعهود باعتباره احد أفضل المواهب فى مصر بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة”.
وبسؤاله عن ودية المصرى :”تجربة مفيدة للغاية وشهدت تألق اللاعبين الشباب الذين شاركو بجانب اللاعبين البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول”.
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