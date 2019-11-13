شكرا لقرائتكم الزمالك يعيد أحمد فتوح لسموحة نهاية الموسم الحالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبي المعار لسموحة حتي نهاية الموسم الحالي، بعد نهاية فترة الإعارة مباشرة ورفض أية عروض لتمديد استعارته من النادي السكندري بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة الجارية خاصة في المباراة الأخيرة أمام غانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي نجح فيها المنتخب الوطني بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي أدت إلي ضمان المنتخب التأهل لدور نصف النهائي من منافسات البطولة الأفريقية بعد الفوز في الافتتاح علي مالي بهدف نظيف ثم الفوز الأخير علي غانا.

ويرغب مسؤولو الزمالك في استغلال فتوح علي الجانب الفني في الموسم القادم مثلما حدث في تجربة مصطفي محمد عندما تمت إعارته لاكتساب الخبرات ثم تم إعادته لصفوف الأبيض هذا الموسم ليشارك بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم وأصبح أحد العناصر الواعدة في الكرة المصرية بعد تألقه بقوة أيضا مع المنتخب الأولمبي لذا سيجري مسؤولي الأبيض اتصالات بفتوح خلال الفترة الجارية لتحفيزه علي مواصلة الأداء المميز هذا الموسم والتركيز الشديد سواء مع المنتخب أو الفريق السكندري من أجل العودة مجددا لصفوف قلعة ميت عقبة في الموسم الجديد مع الاكتفاء بفترة الإعارة لنهاية الموسم الجاري خاصة إن الفريق الأبيض في الوقت الحالي لا يحتاج إلي ظهير أيسر في ظل الاعتماد علي عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحال احتراف جمعة أو عدم تقديم عبد الشافي المستوي المأمول منه هذا الموسم سيكون فتوح خير بديل لأحدهما بالموسم الجديد في الفريق الأبيض.