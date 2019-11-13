شكرا لقرائتكم الاهلي يبحث عن جناح ايسر للفريق بديلا لرمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح التعاقد مع جناح أيسر خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلاً لرمضان صبحي، تحسباً لرحيله عن الفريق بنهاية الموسم فور انتهاء مدة إعارته وعودته من جديد لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي والذي من المتوقع أن يغالى بشدة في ملف بيعه عد تألق اللاعب الواضح هذا الموسم.

وتضع إدارة الأهلي عدداً من الخيارات لتدعيم مركز الجناح الأيسر منهم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم أفيس البرتغالي وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، والذي تدرس إدارة النادي الأهلي ارجاء التعاقد معه بسبب اصاباته المتكررة في الوقت الحالي.