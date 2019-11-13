شكرا لقرائتكم حسام البدري يقترب من حسم تشكيل الفراعنة أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من حسم التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الغد أمام كينيا ببرج العرب فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021. وسيدفع الجهاز الفنى بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ومحمد الننى وطارق حامد فى الوسط وأمامهما الثلاثى محمد صلاح ومحمد مجدى أفشة ومحمود تريزيجيه. بينما لم يحسم البدرى المهاجم الصريح الذى سيقود المنتخب حيث يفكر فى الدفع بمحمود كهربا أو أحمد جمعة فى الهجوم أمام كينيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يقترب من حسم تشكيل الفراعنة أمام كينيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.