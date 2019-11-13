حسام البدرى يدرس الدفع بـ"كهربا" فى مركز المهاجم الصريح أمام كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من حسم التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الغد أمام كينيا ببرج العرب فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021. وسيدفع الجهاز الفنى بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ومحمد الننى وطارق حامد فى الوسط وأمامهما الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة ومحمود تريزيجيه. بينما لم يحسم البدرى المهاجم الصريح الذى سيقود المنتخب، حيث يفكر فى الدفع بمحمود كهربا أو أحمد جمعة فى الهجوم أمام كينيا.

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