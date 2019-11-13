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الإسماعيلى يكشف حقيقة تجميد مستحقات الاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن حصول اللاعبين على كل مستحقاتهم المالية دون تأخير، مؤكداً أن ما يتردد عن تجميد المستحقات في الفترة الأخيرة كلام غير صحيح، ويهدف لضرب استقرار الفريق الذى بدأ طريق العودة لسابق عهده.

وقال المصدر ذاته إن لاعبى الفريق حصلوا على الجزء الأول من عقودهم بالكامل والقسط الثاني سيتم سداده فى شهر يناير، أما القسط الثالث فسيكون في شهر مارس المقبل، وإدارة النادي ملتزمة في تسديد هذه المستحقات في موعدها، نافيا أن تكون هذه المستحقات متأخرة أو مجمدة، مؤكدا أن كل اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية فى موعدها.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري.

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ومن المقرر أن يختتم ودياته الإسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

 

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

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