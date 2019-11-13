شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لشوقى غريب اليوم للحديث عن مباراة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد شوقى غريب، المدير الفنى لـ منتخب مصر الاولمبي، مؤتمرا صحفيا اليوم باستاد القاهرة للحديث عن مباراة الغد أمام الكاميرون، فى ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا تحت 23 سنة، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، كما سيحضر المؤتمر أسامة جلال مدافع الفريق.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة.

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واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.

واستبعد شوقى غريب فكرة استبعاد رمضان صبحى من التشكيل الأساسى أمام الكاميرون، فى ظل الدور الكبير الذى يقوم به داخل الملعب كـ"قائد" للفريق.

وكان منتخب مصر الأولمبى فاز على غانا أمس 3 / 2 وضمن التأهل إلى قبل نهائى بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة.