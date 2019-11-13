رياضة | أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وظهر المنتخب الوطني بشكل مميز للغاية خاصة بعد التأخر في النتيجة مرتين والعودة بشكل قوي وتحقيق الفوز في نهاية المباراة عن طريق رأسية احمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة والمعار من النادي الأهلي.

موقف منتخب مصر في المجموعة :-

وتأهل منتخب مصر لدور النصف نهائي من البطولة بعد فوزه في أول مباراتين له بدور المجموعات، حيث أصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من تحقيق الإنجاز والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويحتاج المنتخب الفوز في مباراة النصف نهائي فقط حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة إلى الأولمبياد بشكل مباشر.

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة الأولى حتى الآن برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع منتخب غانا وفوزه على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف، وسيواجه الكاميرون نظيره منتخب مصر في الجولة المقبلة والثالثة من دور المجموعات.

ويعد أبرز اللاعبين الذين ظهروا مع المنتخب في البطولة هم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والذي سجل هدفين حتى الآن في البطولة، وأحمد فتوح ظهير ايسر فريق سموحة والذي صنع هدفين في مواجهتين فقط، ورمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والذي نجح في إحراز هدف وصناعة اخر منذ بداية البطولة.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولي كالتالي :-

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1- مصر 6 نقاط.

2- الكاميرون 4 نقاط.

3- غانا نقطة واحدة.

4- مالي 0 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية في أمم أفريقيا :-

وتضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا، حيث انتهت الجولة الأولى بالتعادل في المباراتين، وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب زامبيا اليوم على ستاد السلام الدولي، بينما سيواجه منتخب زامبيا نظيره منتخب نيجيريا أيضاً.

وكانت الجولة الأولى من المجموعة الثانية قد انتهت بالتعادل بين جميع المنتخبات، ولكن حقق منتخب جنوب افريقيا فوزا صعبا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدف نظيف مساء الأمس، بينما فاز منتخب نيجيريا على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مما ستجعل تلك النتائج زيادة الإثارة في الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المجموعة في البطولة.