رياضة | موعد مباراة مصر ضد كينيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد كينيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري نظيره منتخب كينيا يوم الخميس 14 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

موعد مباراة مصر ضد كينيا :-

وستقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب كينيا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كينيا :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسيقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق المصري علي محمد علي.

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محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر :-

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة كينيا بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال مباراة فريقه ضد فريق مانشستر سيتي والتي أقيمت على ملعب الاتحاد، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، واحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في المباراة، وخرج من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 87 من اللقاء.

منتخب مصر يفتقد نجم الأهلي :-

وتعرض أيضاً حمدي فتحي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي لإصابة في الركبة خلال الأيام الماضية، ولن يشارك مع المنتخب خلال الفترة المقبلة وسوف يغيب لمدة شهرين عن الملاعب، وكان حمدي قد تعرض لتلك الإصابة منذ يومين في التدريب المسائي للمنتخب.

كينيا بوابة البدري لتحقيق الفوز الأول مع منتخب مصر :-

ويرغب حسام البدري مدرب منتخب مصر لتحقيق بداية جيدة له مع المنتخب في اول مباراة رسمية له، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال المباراتين الوديتين الماضيتين بنتيجة هدف نظيف في كل مباراة، واحرز حمدي فتحي هدفين المنتخب في المباراتين، واستقر البدري على الدفع ببعض اللاعبين خلال مباراة كينيا بعد التجربة خلال المباريات الودية لأكثر من عنصر في جميع المراكز.