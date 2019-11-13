رياضة | رغم الإصابات.. البدري يرفض ضم أي لاعب لقائمة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الإصابات.. البدري يرفض ضم أي لاعب لقائمة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، ضم بديل لتعويض غياب حمدي فتحي لاعب الوسط، والذي تعرض للإصابة خلال التدريبات الجماعية.

البدري يتمسك بالقائمة ويعتمد على ربيعة

وتمسك حسام البدري بقائمة الفريق المتواجدة حاليا، وعدم ضم أي عنصر إضافي، مع وضع الثقة في الثلاثي عمرو السولية ومحمد النني وطارق حامد، مع إمكانية الاعتماد على رامي ربيعة، بخط المنتصف، في حالة احتياج الجهاز الفنى لتدعيم فى وسط الملعب.

معوض يتحدث عن غياب حمدي فتحي

وأبدى سيد معوض مدرب المنتخب، حزنه الشديد لإصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب، مؤكدا على أهميته كلاعب خلال معسكر الفراعنة، مضيفا أن الجهاز الفنى سيكتفى بالعناصر المتواجدة حاليا فى تشكيلة المنتخب لمباراتى كينيا وجزر القمر.

فتحي يغادر معسكر الفراعنة ويعود لصفوف الأهلي

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وغادر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، خلال التدريبات استعدادا للتصفيات الإفريقية.

وعاد حمدي فتحي إلى النادي الأهلي، مساء أمس، على أن يتم عرضه على خالد محمود طبيب الفريق وإجراء بعض الفحوصات بوجود أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

الأهلي يخاطب الطبيب الألماني لاستكشاف إصابة فتحي

وأرسل مسئولو الأهلى نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته، خاصة أن التشخيص المبدئى أثبت أن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، لإلتواء بالركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب برج العرب بالأسكندرية، ليفتقد الفراعنة خدمات اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.

ويغيب حمدي فتحي بشكل رسمي عن مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.