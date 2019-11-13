رياضة | عاجل.. إهتمام أوربي بمهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إهتمام أوربي بمهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني الأوليمبي، بمستوى مميز خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقامة بالقاهرة حاليا.

مصطفى محمد مطلوب في الملاعب الأوروبية

وأشارت عدد من التقارير ووسائل الإعلام، عن وجود بعض من كشافي الأندية الأوروبية، خلال البطولة من أجل متابعة المواهب الإفريقية.

وأوضحت التقارير، أن مصطفى محمد لفت الأنظار بقوة، وأصبح مطمعا لبعض الأندية الكبرى، بسبب قدرته التهديفية العالية بالإضافة إلى بنيانه القوي.

الزمالك يحذر لاعبه من وكلاء اللاعبين

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وحذر مسؤولو نادي الزمالك، مصطفى محمد من التحدث مع وكلاء لاعبين، أو الجلوس مع أي شركة من شركات التسويق والسماسرة، خلال البطولة، والتركيز مع الفراعنة من أجل تحقيق لقب البطولة، والصعود لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأبلغ مسؤولو القلعة البيضاء، اللاعب بأن لا يوجد نية لرحيله في الوقت الحالي، وأي عرض سيصل سيتم رفضه تماما بسبب إحتياج القميص الأبيض لخدماته.

مصطفى محمد يساهم في فوز الفراعنة بانطلاق البطولة

ونجح مصطفى محمد في قيادة المنتخب الأولمبي للفوز على مالي بالجولة الأولى بإحرازه هدف الفوز، والهدف الثاني في مباراة فوز الفراعنة على غانا بنتيجة 3-2 وتحقيق الصعود لدور النصف نهائي من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.