رياضة | بعد خروج صلاح.. تعرف على قائمة الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خروج صلاح.. تعرف على قائمة الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب العديد من العناصر الهامة للمنتخب الوطني الأول، عن مباراتى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون، والذى تعد هى المباريات الرسمية الأولى للجهاز الفنى بقيادة حسام البدري، وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب، في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس.

غياب محمد صلاح عن مواجهتى كينيا وجزر القمر

تقرر غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن مباراتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، بعد الإصابة التى يعانى منها اللاعب مع فريقه في كاحل القدم.

وإنضم صلاح للمعسكر المقام ببرج العرب بالأسكندرية من أجل أن يقوم الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب بتقييم حالته ومدى مقدرته علي اللعب أم الإستبعاد وبالفعل أثبتت الفحوصات عدم جاهزية محمد صلاح لخوض مباراتى الفراعنه.

إصاية حمدي فتحي في معسكر مباراة المنتخب لمواجهة كينيا وجزر القمر

تقرر أيضا غياب حمدي فتحي لاعب وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر والذى أصيب خلال مران المنتخب منذ يومين بإلتواء في الركبة وأثبتت الفحوصات التى اجراها اللاعب إنه تعرض لقطع في غضروف الركبه، مما يؤدي لغياب اللاعب شهور.

ويعد حمدي فتحي أحد العناصر التى ثبتت أقدامها مع منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري الذى أدار مباراتان وديتين فقط أمام بوتسوانا وليبيريا وشارك بهم حمدي فتحي وسجل خلالهم هدفين.

استبعاد لاعبي بيراميدز وغموض موقف حسين الشحات

يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر كان قرر إستبعاد سباعي بيراميذز المختارين في قائمة المنتخب بعد تأخر إنضمامهم لصفوف الفراعنه بعد قرار من المدير الفنى الفرنسي سباستيان ديسابر الذى قرر إرسال لاعبيه الدوليين لمنتخب مصر وفقاً للموعد المحدد طبقا للأجندة الدولية أى قبل المباراة بثلاث أيام، وهو ما رفضه حسام البدري وجهازه المعاون وقرر إستبعاد اللاعبين.

Advertisements

بينما هناك غموض حول لحاق حسين الشحات لاعب المنتخب والنادى الأهلي من المشاركة خلال المباراتين المقبلتين بسبب الكدمة الذى تعرض لها خلال مباراة مصر وليبيريا.

كةكا يتعرض للإصابة

كان أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، قد تعرض لإصابة في الركبه أدت إلي تدخل جراحي، سيغيب علي آثرها فترة عن المشاركة في المباريات مما جعل الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري يقرر إستبعاد اللاعب.

قائمة منتخب مصر لمباراتى كينيا وجزر القمر:

حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش).

خط الدفاع : أحمد فتحي (الأهلي)، محمد هاني (الأهلي)، رامى ربيعه (الأهلي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى)، محمود علاء (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، عبدالله جمعه (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلي)، أيمن أشرف (الأهلي).

خط الوسط : طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلي)، محمد مجدي قفشة (الأهلي)، حسين الشحات (الأهلي)، محمد النني (بشكتاش التركي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، كريم طارق (طلائع الجيش)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى)، محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

خط الهجوم : أحمد جمعه ( المصري)، مروان حمدي (وادي دجلة)، حسام حسن (سموحة).

ويستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم الخميس القادم في تمام السادسه مساءً مباراة مصر وكينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما سيطير المنتخب عقب اللقاء لمواجهة جزر القمر خارج الأرض يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر.