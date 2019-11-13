رياضة | كأس إفريقيا للناشئين.. تفوق الهدافين المحترفين ومصر تتصدر المحليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس إفريقيا للناشئين.. تفوق الهدافين المحترفين ومصر تتصدر المحليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت أمس مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعد إنتهاء مباريات الجولة للمجموعه الثانية التى تضم كل من كوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

جنوب إفريقيا تفوز علي كوتديفوار

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوز هام جعله يتصدر ترتيب المجموعه الثانية بعد الفوز علي منتخب كوتديفوار بهدف دون رد سجله اللاعب تيبوهو موكوينا في الدقيقة 79 من زمن المباراة لتتصدر جنوب إفريقيا المجموعه برصيد 4 نقاط.

نيجيريا تعاقب زامبيا وتفوز بثلاثيه

فاز المنتخب النيجيري الأولمبي علي نظيره منتخب زامبيا بثلاث أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذى جمع بينهم أمس علي ستاد السلام، لتحيي النسور أمالها من جديد في الصعود للدور نصف نهائي من البطولة النؤهلة للأولمبياد، وسجلت زامبيا الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق باستون داكا ثم أحرز المنتخب النيجيري ثلاث أهداف عن طريق أوريجي أوكونكو وكيليتشي نواكالي وإيونى .

وشهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تسجيل اللاعبين المحترفين عدد كبير من الأهداف وتفوق واضح علي العناصر التى تلعب في بلادها ( المحليين)، فالبطولة حتى الأن شهدت 15 هدف من بينهم 6 أهداف فقط للاعبين محليين، كانوا عن طريق لاعبي مصر وغانا وجنوب إفريقيا .

فالمنتخب الوطنى المصري سجل خلال البطولة 4 أهداف كانوا عن طريق لاعبين محليين يلعبوا بالدوري المصري وهم مصطفي محمد الذى سجل هدفين لاعب نادى الزمالك ورمضان صبحي قائد المنتخب لاعب النادى الأهلي وأحمد ياسر ريان لاعب نادى الجونة.

هدافي المجموعه الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

بينما منتخب الكاميرون سجل هدفين في البطولة كانوا عن طريق المحترف في صفوف يوردينجين الألماني اللاعب فرانك إيفينا، بينما المنتخب الغانى قد سجل ثلاث أهداف أيضا هدفين عن طريق لاعبين محترفين وهم يان يبواه لاعب سيلتا فيجو الإسبانى وقائد غانا ولاعب ريال اوفيدو الإسبانى صامويل أوبينج، بينما سجل في اللقاء الأول لاعب أشانتى كوتوكو حبيب محمد هدف التعادل إمام الكاميرون، بينما المنتخب المالي لم يسجل اى أهداف خلال البطولة فقد تلقي الخسارة في مباراتان أمام كل من مصر والكاميرون.

هدافي المجموعه الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

بينما في المجموعه الثانية شهدت تفوق للاعبين المحترفين بقوة فالمنتخب النيجيري سجل ثلاث أهداف كانوا عن طريق كل من أوريجي أوكونكو مونتريال إمباكت الكندي وكليتشي نواكالي هوسيكا الإسباني وتايو إيوني (ماينز الألماني والثلاث أهداف كانوا في مرمي منتخب زامبيا.

بينما منتخب كوتديفوار سجل هدف وحيد في البطولة عن طريق سيلاس جيناكا لاعب يوبين البلجيكى.

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ومنتخب زامبيا إستطاع تسجيل هدف وحيد عن طريق باتسون داكا لاعب سالزبورج النمساوى.

بينما منتخب جنوب إفريقيا والذى سجل هدف وحيد وكان عن طريق لاعب محلي في فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي وهو تيبوهو موكوينا والذى كان صاحب الثللث نقاط أمام كوتديفوار.

ترتيب المجموعه الأولى قبل مباراة مصر والكاميرون

مصر 6 نقاط ( تأهلت لنصف النهائي)

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط

ترتيب المجموعه الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

جنوب إفريقيا 4 نقاط

كوتديفوار 3 نقاط

نيجيريا 3 نقاط

زامبيا نقطة

ويعد منتخب مصر هو أول المتأهلين لدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتى يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى لأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز علي غانا بالجولة الثانية وتحقيق العلامة الكاملة من النقاط بالفوز في أول مباراتان.